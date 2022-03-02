Байден сообщил о попытках связаться с Китаем по ситуации на Украине

Американский лидер отметил, что Вашингтон собирается провести переговоры с союзником России "не напрямую". Каких-либо других подробностей глава Белого дома уточнять не стал.

США пытались связаться с Китаем для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам американский президент Джо Байден во время брифинга.

"Не напрямую, да", — ответил Байден на вопрос, действительно ли Вашингтон хотел связаться с Пекином на фоне происходящего на Украине.