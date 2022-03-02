Байден сообщил о попытках связаться с Китаем по ситуации на Украине
Американский лидер отметил, что Вашингтон собирается провести переговоры с союзником России "не напрямую". Каких-либо других подробностей глава Белого дома уточнять не стал.
США пытались связаться с Китаем для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам американский президент Джо Байден во время брифинга.
"Не напрямую, да", — ответил Байден на вопрос, действительно ли Вашингтон хотел связаться с Пекином на фоне происходящего на Украине.
А ранее Лайф сообщал, что китайское посольство в РФ назвало США реальной угрозой для мира. Дипломаты представили список стран, которые в разные периоды подвергались бомбёжкам со стороны Соединённых Штатов. В нём более 20 государств.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Джо Байден. Обложка © Facebook / The White House