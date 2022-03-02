Лавров: РФ приняла решение по Украине на фоне крайне тревожных сигналов

Москва не могла допустить использования Украины как плацдарма для атаки на Российскую Федерацию, а также не намерена поощрять дальнейшее кровопролитие на территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Наша решимость определяется не тем, что Запад планировал или не планировал. Мы исходили при принятии наших решений из фактов на земле. Они были крайне тревожными. Запад делал всё, чтобы эти материальные факты становились всё более и более угрожающими для России", — сказал глава МИД России.