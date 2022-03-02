Минобороны: Российские ВС уничтожили 1533 военных объекта Украины в ходе "Операции Z"

В их числе 60 самолётов, 484 танка, 63 реактивные системы залпового огня, а также 217 орудий полевой артиллерии и миномётов Украины, отметил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" уничтожили в общей сложности 1533 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции", — уточнил он на брифинге.

Кроме того, уничтожено 60 самолётов, 484 танка, 63 реактивные системы залпового огня, а также 217 орудий полевой артиллерии и миномётов Украины, отметил Конашенков.