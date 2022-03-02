Минобороны: Российские ВС уничтожили 1533 военных объекта Украины в ходе "Операции Z"
В их числе 60 самолётов, 484 танка, 63 реактивные системы залпового огня, а также 217 орудий полевой артиллерии и миномётов Украины, отметил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" уничтожили в общей сложности 1533 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции", — уточнил он на брифинге.
Кроме того, уничтожено 60 самолётов, 484 танка, 63 реактивные системы залпового огня, а также 217 орудий полевой артиллерии и миномётов Украины, отметил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что в освобождённых от ВСУ районах ЛНР обнаружены запрещённые Оттавской конвенцией мины. Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко назвал использование подобных вооружений военным преступлением. Он также отметил, что эти снаряды имеют большую зону поражения.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV