Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива"

Дмитрий Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива". Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на спортивного директора клуба Томаса Цорна.

"Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам", — сказал Цорн.

Лоськов является рекордсменом "Локомотива" по количеству матчей (420) и голов (128). Он входит в тренерский штаб клуба с августа 2016 года.