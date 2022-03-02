"ВКонтакте" зафиксировала резкий скачок активности аудитории и просмотра контента
Так, за последнюю неделю на 5% выросли просмотры ленты новостей. Помимо этого на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео.
За последнюю неделю специалисты из соцсети "ВКонтакте" фиксируют резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Подобный рост мы наблюдаем каждый день. К примеру, на неделе с 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 000 пользователей", — говорится в сообщении.
По данным компании, сообщества внутри социальной сети всё чаще становятся источником актуальной информации. Так, за последнюю неделю на 5% выросли просмотры ленты новостей. Помимо этого на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео.
Ранее "ВКонтакте" представила нейросеть, способную анализировать множество информации и автоматически формировать актуальную ленту новостей. В её основе лежит алгоритм, который находит темы с высоким потенциалом цитируемости, а потом автоматически группирует записи по тематическим сюжетам.
Ранее Лайф рассказал, что Google приступил к блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik в Европе. Как уточнили в компании, системам потребуется время для того, чтобы полностью привести это решение в действие. После этого Роскомнадзор потребовал от компании открыть доступ к аккаунтам российских СМИ.
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