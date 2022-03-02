Лавров: Появление баз НАТО в Крыму категорически неприемлемо для России

Военные базы НАТО появились бы в Крыму, если бы он в 2014 году не воссоединился с Россией, а остался в составе Украины. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Думаю, что свою главную роль Евросоюз сыграл в 2014 году, когда не смог заставить уважать свои гарантии. Состоялся путч, путчисты двинули банды вооружённых боевиков на Крым, когда Крым провёл референдум, отверг путчистов и воссоединился с Российской Федерацией", — заявил Лавров.

По словам министра, это самый большой "вклад" Евросоюза в европейскую безопасность. Если бы этого не произошло в Крыму, сейчас там были бы военные базы НАТО, что "категорически неприемлемо для России".