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2 марта, 17:04

Лавров: Появление баз НАТО в Крыму категорически неприемлемо для России

По его словам, самый большой "вклад" Евросоюза в безопасность заключается в отсылке вооружённых боевиков на полуостров, после которого его жители воссоединились с Россией.

Военные базы НАТО появились бы в Крыму, если бы он в 2014 году не воссоединился с Россией, а остался в составе Украины. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Думаю, что свою главную роль Евросоюз сыграл в 2014 году, когда не смог заставить уважать свои гарантии. Состоялся путч, путчисты двинули банды вооружённых боевиков на Крым, когда Крым провёл референдум, отверг путчистов и воссоединился с Российской Федерацией", — заявил Лавров.

По словам министра, это самый большой "вклад" Евросоюза в европейскую безопасность. Если бы этого не произошло в Крыму, сейчас там были бы военные базы НАТО, что "категорически неприемлемо для России".

Лавров: Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал соглашения с Донбассом

Лавров: Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал соглашения с Донбассом

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

Обложка © Flickr / МИД России

Никита Осипов

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