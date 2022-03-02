Лавров: Появление баз НАТО в Крыму категорически неприемлемо для России
По его словам, самый большой "вклад" Евросоюза в безопасность заключается в отсылке вооружённых боевиков на полуостров, после которого его жители воссоединились с Россией.
Военные базы НАТО появились бы в Крыму, если бы он в 2014 году не воссоединился с Россией, а остался в составе Украины. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Думаю, что свою главную роль Евросоюз сыграл в 2014 году, когда не смог заставить уважать свои гарантии. Состоялся путч, путчисты двинули банды вооружённых боевиков на Крым, когда Крым провёл референдум, отверг путчистов и воссоединился с Российской Федерацией", — заявил Лавров.
По словам министра, это самый большой "вклад" Евросоюза в европейскую безопасность. Если бы этого не произошло в Крыму, сейчас там были бы военные базы НАТО, что "категорически неприемлемо для России".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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