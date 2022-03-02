Минобороны РФ: Власти в Харькове удерживают в заложниках индийских студентов

Российские военные готовы принять все меры, чтобы безопасно эвакуировать граждан Индии и отправить их домой с территории России.

Украинские власти насильно удерживают в Харькове большую группу индийских студентов, которые хотели выехать из Незалежной в Белгород. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия", — отметил он.