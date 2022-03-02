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2 марта, 17:00
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Минобороны РФ: Власти в Харькове удерживают в заложниках индийских студентов

Российские военные готовы принять все меры, чтобы безопасно эвакуировать граждан Индии и отправить их домой с территории России.

Украинские власти насильно удерживают в Харькове большую группу индийских студентов, которые хотели выехать из Незалежной в Белгород. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия", — отметил он.

ВС РФ готовы принять все меры, чтобы безопасно эвакуировать граждан Индии и отправить их домой с территории России.

Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине

Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине

Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © ТАСС / ZUMA

Александра Вишнякова

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