Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине

Распространяемая СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация, сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг фейки, запущенные с украинской стороны, об участии в спецоперации по защите Донбасса российских срочников и курсантов.

"Хочу ещё раз подчеркнуть: ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация", — отметил представитель ведомства.