Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине
Распространяемая СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация, сообщили в ведомстве.
Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг фейки, запущенные с украинской стороны, об участии в спецоперации по защите Донбасса российских срочников и курсантов.
"Хочу ещё раз подчеркнуть: ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация", — отметил представитель ведомства.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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