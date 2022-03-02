Лавров: Ситуация с "Северным потоком – 2" показала полную беспомощность ЕС
По словам министра, никто и не сомневался в том, что Евросоюз, как и НАТО, послушно последует за Соединёнными Штатами. Москва в принципе была готова ко всему, добавил он.
Ситуация вокруг "Северного потока – 2" только продемонстрировала подчинённое место Европы на мировой арене, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.
По словам министра, никто и не сомневался в том, что Евросоюз, как и НАТО, послушно последует за Соединёнными Штатами. Москва в принципе была готова ко всему, добавил Лавров.
"Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока – 2". Он уже сыграл свою роль в истории, потому что чётко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене. Абсолютно подчинённое и несамостоятельное место", — сказал глава МИД РФ.
Ранее в российском МИД отметили, что отмена сертификации "Северного потока – 2" нанесёт ущерб отношениям с Германией. В ведомстве отметили, что власти ФРГ подверглись соблазну использовать газопровод как рычаг политического давления на Россию и последствием отказа от проекта станет стремительный рост цены на газ.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Обложка © ТАСС / dpa / Jens Büttner