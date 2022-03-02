Лавров: Ситуация с "Северным потоком – 2" показала полную беспомощность ЕС

Ситуация вокруг "Северного потока – 2" только продемонстрировала подчинённое место Европы на мировой арене, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.

По словам министра, никто и не сомневался в том, что Евросоюз, как и НАТО, послушно последует за Соединёнными Штатами. Москва в принципе была готова ко всему, добавил Лавров.

"Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока – 2". Он уже сыграл свою роль в истории, потому что чётко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене. Абсолютно подчинённое и несамостоятельное место", — сказал глава МИД РФ.