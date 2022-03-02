В Роскомнадзоре заявили, что решение о блокировке YouTube в России не принималось
Однако недавно ведомство потребовало восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ RT и Sputnik на данной платформе.
В Роскомнадзоре заявили, что не принимали решения по поводу блокировки видеохостинга "Ютуб" на территории России, сообщает RT.
"Решение о блокировке на территории России видеохостинга "Ютуб" не принималось", — подчеркнули в ведомстве.
Однако недавно Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к ютуб-каналам российских СМИ RT и Sputnik. В ведомстве отметили, что такие действия интернет-сервисов в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются открытой цензурой.
Ранее Лайф написал, почему России пора ставить фейсбучную точку. В материале журналист Сергей Долгов рассказал, за что можно и нужно блокировать "Фейсбук" в России.
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