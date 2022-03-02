В Роскомнадзоре заявили, что решение о блокировке YouTube в России не принималось

В Роскомнадзоре заявили, что не принимали решения по поводу блокировки видеохостинга "Ютуб" на территории России, сообщает RT.

"Решение о блокировке на территории России видеохостинга "Ютуб" не принималось", — подчеркнули в ведомстве.

Однако недавно Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к ютуб-каналам российских СМИ RT и Sputnik. В ведомстве отметили, что такие действия интернет-сервисов в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются открытой цензурой.