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Опубликовано 2 марта 2022, 16:46

Лавров: Требования РФ на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева

Глава МИД РФ отметил, что Москва предлагает договорённость, которая будет обеспечивать законные права всех народов, проживающих на территории Незалежной.

Требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Не считаю, что это (требования РФ. — Прим. Лайфа) можно таким образом квалифицировать. Здесь главное не термин, который будет использован. Мы предлагаем договорённость", — сказал министр.

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Он подчеркнул, что такое соглашение будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что "включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие".

Ранее Лавров заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал соглашения с Донбассом. Министр подчеркнул, что украинский лидер не стал предпринимать никаких действий в отношении продолжающейся "кровопролитной войны против собственного народа".

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Обложка © Shutterstock

Варвара Романова
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