Лавров: Требования РФ на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева

Глава МИД РФ отметил, что Москва предлагает договорённость, которая будет обеспечивать законные права всех народов, проживающих на территории Незалежной.

Требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Не считаю, что это (требования РФ. — Прим. Лайфа) можно таким образом квалифицировать. Здесь главное не термин, который будет использован. Мы предлагаем договорённость", — сказал министр.

Он подчеркнул, что такое соглашение будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что "включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие".