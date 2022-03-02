Журналист Карпов: Все иностранные футболисты покинули "Краснодар"

Все иностранные футболисты "Краснодара" покинули команду. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По его информации, уехать из России всех легионеров подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Они собрались и приняли единогласное решение.

Помимо Крыховяка в составе "Краснодара" числились эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, шведский хавбек Виктор Классон, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.