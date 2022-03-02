НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 16:48

Журналист Карпов: Все иностранные футболисты покинули "Краснодар"

По его информации, всех легионеров подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

Все иностранные футболисты "Краснодара" покинули команду. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По его информации, уехать из России всех легионеров подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Они собрались и приняли единогласное решение.

Помимо Крыховяка в составе "Краснодара" числились эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, шведский хавбек Виктор Классон, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.

"Локомотив" объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера

"Локомотив" объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера

Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" покинул немецкий главный тренер Даниель Фарке. Он не успел провести во главе команды ни одного официального матча.

Обложка © ФК "Краснодар"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1