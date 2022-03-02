Военные РФ в ходе "Операции Z" уничтожили три "джихад-мобиля", начинённых взрывчаткой

Российские военные в районе населённого пункта Бородянка западнее Киева уничтожили три так называемых джихад-мобиля, которые были начинены взрывчаткой большой мощности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Два вблизи населённого пункта Бородянка и один в районе населённого пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнём российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемёта "джихад-мобили" и боевики были уничтожены", — уточнил представитель оборонного ведомства.