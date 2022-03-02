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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 17:01
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Военные РФ в ходе "Операции Z" уничтожили три "джихад-мобиля", начинённых взрывчаткой

Отмечается, что террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Военнослужащие РФ также уничтожили боевиков.

Российские военные в районе населённого пункта Бородянка западнее Киева уничтожили три так называемых джихад-мобиля, которые были начинены взрывчаткой большой мощности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Два вблизи населённого пункта Бородянка и один в районе населённого пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнём российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемёта "джихад-мобили" и боевики были уничтожены", — уточнил представитель оборонного ведомства.

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Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Варвара Романова
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