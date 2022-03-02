Лавров заявил о развязывании в Сети "информационного терроризма" против России

Как отметил глава МИД РФ, сейчас сбрасываются миллионы фейков о российской "Операции Z" на Украине. По его словам, Москва постоянно вынуждена их разоблачать.

Против России сейчас активно ведётся "информационный терроризм" со вбросом миллионов фейков из-за проведения Москвой "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы сейчас наблюдаем информационную войну, я бы сказал, информационный терроризм. Вбрасываются миллионы фейков, мы их постоянно разоблачаем. На сайте МИД есть специальный раздел, где показывается правда исключительно на основе фактов", — сказал глава российского МИД в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Заблокировать издания потребовала накануне Генеральная прокуратура РФ из-за ложных публикаций о российской спецоперации по защите Донбасса.