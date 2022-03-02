Российские военные напомнили о коридорах безопасности для жителей Мариуполя, Киева и Харькова

"Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Всё это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не создают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин", — отметил представитель ведомства.