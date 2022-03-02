Российские военные напомнили о коридорах безопасности для жителей Мариуполя, Киева и Харькова
Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не создают, сообщили в Минобороны РФ.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о коридорах безопасности, которые действуют для мирных жителей украинских городов.
"Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Всё это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не создают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин", — отметил представитель ведомства.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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