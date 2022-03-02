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Опубликовано 2 марта 2022, 17:15

Эксперт Дудаков объяснил, почему Байден оттягивал обращение по ситуации на Украине

По его словам, американский президент специально придал ему большое значение в связи с низкими рейтингами в стране.

Президенту США Джо Байдену нужно было сохранять козыри в рукаве, и он приберёг их для выступления перед Конгрессом. Так политолог и эксперт по США Малек Дудаков прокомментировал радио "Комсомольская правда" задержавшееся обращение американского лидера по ситуации на Украине.

"Исходя из ситуации, президент решил уделить внимание Украине, хотя среднестатистический американец мало понимает в происходящем. Жители США при этом считают логичным то, как поступает их лидер в связи с кризисом", — заявил эксперт.

По его словам, Байдену было важно максимизировать эффект от обращения и нужно, чтобы его услышали миллионы американцев. Внутри страны у лидера низкие рейтинги из-за инфляции, преступности и непринятия реформ в Конгрессе.

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Ранее первый замглавы Госдепа Венди Шерман заявила, что Байден не собирается посылать войска США на Украину. Об этом она рассказала на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, подчеркнув, что Вашингтон осуждает спецоперацию России.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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Обложка © Facebook / Joe Biden

Никита Осипов
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