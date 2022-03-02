Минобороны: Российский танк был атакован американской Javelin во время боя

Как пояснил представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате экипаж получил контузию, но из военных действий не вышел. Так, следом удалось уничтожить ещё две боевые машины противника.

Танк Вооружённых сил (ВС) России был атакован американской ракетой Javelin в ходе боя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, экипаж под командованием старшего лейтенанта Старостина уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более ста националистов, не допустив их прорыва к переправе. Во время боя экипаж данного танка как раз и атаковали Javelin.

"Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнём было уничтожено ещё два танка противника", — пояснил Конашенков на брифинге.