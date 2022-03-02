Минобороны: Российский танк был атакован американской Javelin во время боя
Как пояснил представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате экипаж получил контузию, но из военных действий не вышел. Так, следом удалось уничтожить ещё две боевые машины противника.
Танк Вооружённых сил (ВС) России был атакован американской ракетой Javelin в ходе боя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, экипаж под командованием старшего лейтенанта Старостина уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более ста националистов, не допустив их прорыва к переправе. Во время боя экипаж данного танка как раз и атаковали Javelin.
"Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнём было уничтожено ещё два танка противника", — пояснил Конашенков на брифинге.
Ранее в Минобороны заявили, что ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине. Распространяемая СМИ информация о якобы неисчислимых потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация, отметили в ведомстве.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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