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Опубликовано 2 марта 2022, 17:24

Мединский: Российские военные обеспечили коридор безопасности для украинской делегации

Украинская сторона прибудет на переговоры утром 3 марта. Глава российской делегации поблагодарил Белоруссию за гостеприимство и профессиональную организацию встречи.

Российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины, заявил журналистам в среду помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной.

"На территории Белоруссии безопасность обеспечивали спецслужбы Белоруссии, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их (украинской делегации. — Прим. ред.) перемещения по Украине", — сказал он.

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Ранее Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Глава российской делегации поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Ирина Мусина
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