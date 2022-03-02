Мединский: Российские военные обеспечили коридор безопасности для украинской делегации

Украинская сторона прибудет на переговоры утром 3 марта. Глава российской делегации поблагодарил Белоруссию за гостеприимство и профессиональную организацию встречи.

Российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины, заявил журналистам в среду помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной.

"На территории Белоруссии безопасность обеспечивали спецслужбы Белоруссии, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их (украинской делегации. — Прим. ред.) перемещения по Украине", — сказал он.