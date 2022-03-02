Лавров: Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес"
Глава МИД подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.
Россия найдёт возможность развиваться дальше, даже если коллективный Запад собирается опустить "железный занавес". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.
"Если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнёры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность", — сказал министр.
Ранее глава МИД РФ заявил о развязывании в Сети "информационного терроризма" против России. Лавров отметил, что сейчас сбрасываются миллионы фейков о российской "Операции Z" на Украине. По его словам, Москва постоянно вынуждена их разоблачать.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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