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2 марта, 17:41

Лавров: Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес"

Глава МИД подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.

Россия найдёт возможность развиваться дальше, даже если коллективный Запад собирается опустить "железный занавес". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.

"Если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнёры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность", — сказал министр.

Песков: Россия не окажется за железным занавесом

Песков: Россия не окажется за железным занавесом

Ранее глава МИД РФ заявил о развязывании в Сети "информационного терроризма" против России. Лавров отметил, что сейчас сбрасываются миллионы фейков о российской "Операции Z" на Украине. По его словам, Москва постоянно вынуждена их разоблачать.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Мусина

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