Лавров: Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес"

Россия найдёт возможность развиваться дальше, даже если коллективный Запад собирается опустить "железный занавес". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.

"Если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнёры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность", — сказал министр.

Ранее глава МИД РФ заявил о развязывании в Сети "информационного терроризма" против России. Лавров отметил, что сейчас сбрасываются миллионы фейков о российской "Операции Z" на Украине. По его словам, Москва постоянно вынуждена их разоблачать.