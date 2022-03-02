Путин обсудил с премьером Индии Моди эвакуацию индийских граждан с территории Украины

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который был инициирован Нью-Дели. В ходе беседы стороны обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с территории Украины.

"Владимир Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны и российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию", — говорится в сообщении Кремля.