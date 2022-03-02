Путин обсудил с премьером Индии Моди эвакуацию индийских граждан с территории Украины

Глава РФ подчеркнул, что все необходимые указания уже даны, российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз подданных страны из зоны боевых действий.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который был инициирован Нью-Дели. В ходе беседы стороны обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с территории Украины.

"Владимир Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны и российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию", — говорится в сообщении Кремля.