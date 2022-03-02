Путин обсудил с премьером Индии Моди эвакуацию индийских граждан с территории Украины
Глава РФ подчеркнул, что все необходимые указания уже даны, российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз подданных страны из зоны боевых действий.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который был инициирован Нью-Дели. В ходе беседы стороны обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с территории Украины.
"Владимир Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны и российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию", — говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что, по последним данным, эти студенты были фактически взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию. Ответственность за это полностью лежит на киевских властях. Как уточнили в Кремле, лидеры условились о продолжении тесного взаимодействия в целях обеспечения безопасности граждан Индии на Украине.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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