Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить "Операцию Z" на Украине
Так, инициативу поддержала 141 страна, против высказались пять государств, ещё 35 воздержались. Напомним, что, в отличие от резолюций СБ ООН, этот документ не имеет обязательной юридической силы.
Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) в рамках специальной сессии приняла резолюцию с требованием к России прекратить "применение силы" на Украине и вывести из страны войска. Об этом сообщает ТАСС.
Так, документ поддержала 141 страна, против высказались пять государств, ещё 35 воздержались от ответа. Отмечается, что против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.
Среди воздержавшихся от ответа — Китай, Индия, Куба, Казахстан, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Киргизия, Вьетнам, Южная Африка, Никарагуа и ЦАР.
Отметим, что в последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. Всего же с начала работы организации таких сессий было десять. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Обложка © Shutterstock