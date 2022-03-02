Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить "Операцию Z" на Украине

Так, инициативу поддержала 141 страна, против высказались пять государств, ещё 35 воздержались. Напомним, что, в отличие от резолюций СБ ООН, этот документ не имеет обязательной юридической силы.

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) в рамках специальной сессии приняла резолюцию с требованием к России прекратить "применение силы" на Украине и вывести из страны войска. Об этом сообщает ТАСС.

Так, документ поддержала 141 страна, против высказались пять государств, ещё 35 воздержались от ответа. Отмечается, что против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.

Среди воздержавшихся от ответа — Китай, Индия, Куба, Казахстан, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Киргизия, Вьетнам, Южная Африка, Никарагуа и ЦАР.