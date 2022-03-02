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2 марта, 18:03

Toyota с 4 марта приостанавливает производство популярных моделей авто в России

Как уточнил производитель, это связано с перебоями в поставках комплектующих. Ранее Renault, Hyundai и Ford также объявили о "временном уходе" с рынка РФ.

Популярный японский автопроизводитель Toyota с 4 марта приостановит работу завода в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостанавливает свою работу с 4 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

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WSJ: BMW прекращает производство автомобилей на заводе в Калининграде

Ранее Лайф писал о том, что компания Renault приостановила производство в России до 5 марта. В пресс-службе производителя объяснили, что это связано с перебоями в поставках комплектующих. Также сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге приостановил работу до 5 марта, а чуть позже Ford объявил о приостановке деятельности в России.

Поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Наталья Исакова

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