Путин озвучил премьер-министру Израиля условия разрешения конфликта на Украине

В телефонном разговоре с президентом Бенет также поделился своими мыслями на тему военной операции России, учитывая свои "недавние встречи с лидерами ряда стран".

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта", — говорится в сообщении.

В этот перечень по-прежнему входит безусловный учёт интересов России в сфере безопасности, демилитаризация и денацификация украинского государства, а также обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса. Помимо этого Москва требует признания российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

Путин и Бенет также обсудили ситуацию вокруг российской спецоперации по защите Донбасса. Израильский премьер-министр поделился некоторыми соображениями по этому вопросу "с учётом его состоявшихся в последнее время контактов с лидерами ряда стран".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заметил, что успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Владимира Путина.