Путин озвучил премьер-министру Израиля условия разрешения конфликта на Украине
В телефонном разговоре с президентом Бенет также поделился своими мыслями на тему военной операции России, учитывая свои "недавние встречи с лидерами ряда стран".
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта", — говорится в сообщении.
В этот перечень по-прежнему входит безусловный учёт интересов России в сфере безопасности, демилитаризация и денацификация украинского государства, а также обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса. Помимо этого Москва требует признания российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.
Путин и Бенет также обсудили ситуацию вокруг российской спецоперации по защите Донбасса. Израильский премьер-министр поделился некоторыми соображениями по этому вопросу "с учётом его состоявшихся в последнее время контактов с лидерами ряда стран".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заметил, что успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Владимира Путина.
Напомним, что российская делегация выехала к месту встречи с украинской стороной, переговоры запланированы на 3 марта. Второй раунд пройдёт в районе Беловежской Пущи, но точное место, как и в первый раз, в целях безопасности не разглашается. Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
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