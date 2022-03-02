На здании Правительства Сахалинской области загорелась буква Z

Этим символом помечается техника, участвующая в спецоперации РФ на Украине, сейчас знак приобрёл особый смысл. Он означает поддержку России, действий армии и российского президента.

Буква Z на Доме Правительства Сахалинской области. Видео © Telegram-канал / Правительство Сахалинской области

На здании Дома Правительства Сахалинской области сегодня загорелась буква Z в знак солидарности и поддержки спецоперации РФ в Донбассе. Этот символ останется гореть всю ночь. Именно таким опознавательным знаком отмечена российская военная техника.

Буква Z в контексте последних событий приобрела особый смысл — поддержка России, действий армии и российского президента. Используют её те, кто хочет наступления скорейшего мира на Украине и в Донбассе. Так, например, Забайкалье и Кузбасс поменяли названия в Сети в поддержку "Операции Z".