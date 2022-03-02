На здании Правительства Сахалинской области загорелась буква Z
Этим символом помечается техника, участвующая в спецоперации РФ на Украине, сейчас знак приобрёл особый смысл. Он означает поддержку России, действий армии и российского президента.
Буква Z на Доме Правительства Сахалинской области. Видео © Telegram-канал / Правительство Сахалинской области
На здании Дома Правительства Сахалинской области сегодня загорелась буква Z в знак солидарности и поддержки спецоперации РФ в Донбассе. Этот символ останется гореть всю ночь. Именно таким опознавательным знаком отмечена российская военная техника.
Буква Z в контексте последних событий приобрела особый смысл — поддержка России, действий армии и российского президента. Используют её те, кто хочет наступления скорейшего мира на Украине и в Донбассе. Так, например, Забайкалье и Кузбасс поменяли названия в Сети в поддержку "Операции Z".
Ранее Лайф сообщал, что российская диаспора в Бейруте поддержала "Операцию Z" на Украине. Также в мирной акции приняли участие граждане Ливана, которые не смогли стоять в стороне. Как отметил один из участников, РФ никогда не занималась "оккупацией" других стран, а, напротив, защищала их.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Кадр из видео © Telegram-канал / Правительство Сахалинской области