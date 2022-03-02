США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий

Кроме того, Вашингтон вводит экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Там добавили, что Штаты заинтересованы со временем понизить статус Москвы как ведущего поставщика.

США вводят полные блокирующие санкции в отношении ряда предприятий оборонного сектора России. Об этом сообщил Белый дом.

Отмечается, что в список вошло 22 предприятия РФ, которые производят военные самолёты, БМП, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и БПЛА для Российских вооружённых сил. Кроме того, Вашингтон вводит экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

"Посредством контроля за экспортом оборудования для добычи нефти и газа Министерство торговли введёт ограничения на экспорт технологий, которые могли бы поддержать нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что США вместе с союзниками и партнёрами заинтересованы в том, чтобы со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов, и эти действия помогут достичь этой цели.