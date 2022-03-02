ЕС хочет повысить эффективность санкций в отношении России

Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы решили работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций и избежать их обхода", — сообщил он на пресс-конференции по итогам совещания руководителей экономических ведомств Евросоюза.

Он также добавил, что Европа "изучит все способы", которые позволят исключить обход санкций за счёт использования в России криптовалюты.