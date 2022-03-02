ЕС хочет повысить эффективность санкций в отношении России
Европа планирует "изучить все способы", которые позволят запретить России обход санкций за счёт использования криптовалюты.
Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы решили работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций и избежать их обхода", — сообщил он на пресс-конференции по итогам совещания руководителей экономических ведомств Евросоюза.
Он также добавил, что Европа "изучит все способы", которые позволят исключить обход санкций за счёт использования в России криптовалюты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций. Он отметил, что сейчас данная отрасль испытывает серьёзные удары. Однако, по его словам, запас прочности, как и потенциал, всё же имеется.
Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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