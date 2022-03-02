Жительница Донецка поблагодарила Россию за проведение "Операции Z" на Украине

Женщина отметила, что раньше местным в течение нескольких лет приходилось жить "как на вулкане". Однако, по её словам, с приходом российских войск всё стало гораздо спокойнее.

Жительница Донецка поблагодарила Россию за "Операцию Z" на Украине. Видео © Telegram / SHOT

Жители Донецка искренне радуются проведению российской военной "Операции Z", которую президент РФ Владимир Путин инициировал на Украине. О том, почему она была столь важна и необходима, одна из горожанок рассказала в интервью телеграм-каналу SHOT.

"Мы этого ждали восемь лет, потому что мы как на вулкане были. <...> Мы никуда не шли, мы никого не трогали, они к нам пришли. Потому что мы захотели на русском языке говорить и жить отдельно от этой хунты", — высказалась женщина.

Она отметила, что сейчас жителям Донбасса гораздо спокойнее, потому что российские войска стоят на их защите.