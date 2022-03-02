Жительница Донецка поблагодарила Россию за проведение "Операции Z" на Украине
Женщина отметила, что раньше местным в течение нескольких лет приходилось жить "как на вулкане". Однако, по её словам, с приходом российских войск всё стало гораздо спокойнее.
Жительница Донецка поблагодарила Россию за "Операцию Z" на Украине. Видео © Telegram / SHOT
Жители Донецка искренне радуются проведению российской военной "Операции Z", которую президент РФ Владимир Путин инициировал на Украине. О том, почему она была столь важна и необходима, одна из горожанок рассказала в интервью телеграм-каналу SHOT.
"Мы этого ждали восемь лет, потому что мы как на вулкане были. <...> Мы никуда не шли, мы никого не трогали, они к нам пришли. Потому что мы захотели на русском языке говорить и жить отдельно от этой хунты", — высказалась женщина.
Она отметила, что сейчас жителям Донбасса гораздо спокойнее, потому что российские войска стоят на их защите.
Ранее Лайф сообщал, что российская диаспора в Бейруте поддержала "Операцию Z" на Украине. Также в мирной акции приняли участие граждане Ливана, которые не смогли стоять в стороне. Как отметил один из участников, РФ никогда не занималась "оккупацией" других стран, а, напротив, защищала их.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © Telegram / SHOT