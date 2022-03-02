Абрамович решил продать футбольный клуб "Челси"

Владелец английского ФК "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже клуба. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнёров клуба", — сказал Абрамович.

Предприниматель добавил, что расстаться с "Челси" таким образом оказалось для него невероятно тяжёлым решением. Он также подчеркнул, что сделка будет следовать надлежащей процедуре. Кроме того, Абрамович заявил, но не намерен просить о "погашении каких-либо кредитов".

"Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи", — добавил бизнесмен.