Абрамович решил продать футбольный клуб "Челси"
Российский бизнесмен признался, что решение расстаться с клубом именно таким образом далось ему очень нелегко.
Владелец английского ФК "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже клуба. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнёров клуба", — сказал Абрамович.
Предприниматель добавил, что расстаться с "Челси" таким образом оказалось для него невероятно тяжёлым решением. Он также подчеркнул, что сделка будет следовать надлежащей процедуре. Кроме того, Абрамович заявил, но не намерен просить о "погашении каких-либо кредитов".
"Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи", — добавил бизнесмен.
Ранее на фоне введения санкций Абрамович передал управление "Челси" попечителям фонда, отметив, что там могут позаботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков.
Напомним, США также ввели санкции в отношении Путина, Лаврова и Шойгу. Евросоюз включил лидера России в санкционный список, а в общем там более 90 человек. Присоединилась к подобным мерам и Британия. ЕС также приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз, ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала, наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний.
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