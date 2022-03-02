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2 марта, 19:03
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Абрамович решил продать футбольный клуб "Челси"

Российский бизнесмен признался, что решение расстаться с клубом именно таким образом далось ему очень нелегко.

Владелец английского ФК "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже клуба. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнёров клуба", — сказал Абрамович.

Предприниматель добавил, что расстаться с "Челси" таким образом оказалось для него невероятно тяжёлым решением. Он также подчеркнул, что сделка будет следовать надлежащей процедуре. Кроме того, Абрамович заявил, но не намерен просить о "погашении каких-либо кредитов".

"Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи", — добавил бизнесмен.

Новым владельцем "Челси" может стать 86-летний швейцарский бизнесмен

Новым владельцем "Челси" может стать 86-летний швейцарский бизнесмен

Ранее на фоне введения санкций Абрамович передал управление "Челси" попечителям фонда, отметив, что там могут позаботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков.

Напомним, США также ввели санкции в отношении Путина, Лаврова и Шойгу. Евросоюз включил лидера России в санкционный список, а в общем там более 90 человек. Присоединилась к подобным мерам и Британия. ЕС также приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз, ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала, наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний.

Обложка © ТАСС / РА / Rebecca Naden

Ирина Мусина

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