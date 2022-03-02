ЦБ рекомендовал банкам приостановить принудительное выселение должников

На фоне введения новых санкций со стороны Запада Банк России объявил о новых мерах поддержки граждан и кредиторов. Соответствующее сообщение размещено пресс-службой регулятора на сайте ЦБ.

"В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введённых западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры", — указывается в сообщении.

Так, речь идёт об отмене макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Однако есть исключения. Мера не коснётся кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) более 35%, а также займов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.