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2 марта, 19:38

ЦБ рекомендовал банкам приостановить принудительное выселение должников

Также вводятся дополнительные меры для поддержки кредиторов. К примеру, они касаются надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта необеспеченным кредитам.

На фоне введения новых санкций со стороны Запада Банк России объявил о новых мерах поддержки граждан и кредиторов. Соответствующее сообщение размещено пресс-службой регулятора на сайте ЦБ.

"В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введённых западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры", — указывается в сообщении.

Так, речь идёт об отмене макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Однако есть исключения. Мера не коснётся кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) более 35%, а также займов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.

Также ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям остановить до 31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья. А ещё регулятор принял решение отложить до 2023 года ограничения на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов.

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Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Shutterstock

Артем Порвин

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