Рогозин сообщил об усилении киберзащиты спутников "Роскосмоса" из-за шантажа Запада
Глава госкорпорации отметил, что санкции США и Евросоюза не остановят развитие российской космической отрасли, тем более что есть много иностранных заказчиков.
"Роскосмос" усилил киберзащиту космических спутников после попыток шантажа со стороны стран Запада. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Ещё на прошлой неделе, когда только пошли первые крайне серьёзные сигналы о грядущих событиях на Украине и о шантаже, который мы видели и слышали со стороны Запада, мы провели заседание оперштаба с участием всех руководителей наших подразделений, всех наших предприятий. И одно из моих требований было укрепить киберзащиту (орбитальной группировки. — Прим. Лайфа)", — сказал Рогозин в интервью телеканалу RT.
Глава "Роскосмоса" отметил, что санкции США и Евросоюза не остановят развитие российской космической отрасли, тем более у госкорпорации есть много иностранных заказчиков.
Как сообщал Лайф, ранее появилась информация, что хакеры группировки NB65, связанной с Anonymous, взломали центры управления "Роскосмоса". Якобы после этого госкорпорация перестала контролировать свои спутники. Чуть позднее Рогозин отметил, что все центры управления работают в штатном режиме. А тех, кто заявлял об обратном, он назвал мошенниками и мелкими аферистами.
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