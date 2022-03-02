Аналитик Муртазин рассказал, будет ли работать в России техника Apple
Эксперт считает, что уже приобретённые пользователями гаджеты производитель вряд ли будет блокировать — таких прецедентов не было. А вот отключить обновление может.
Для россиян едва ли совсем заблокируют произведённые на Западе мобильные устройства, в том числе технику от Apple. Так считает аналитик рынка мобильной связи, журналист, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Если мы говорим о технике, которая уже куплена, — она не будет заблокирована. В мире не было таких прецедентов", — заявил Муртазин в беседе с радио КП.
В то же время Муртазин допустил отключение обновлений, хотя, как сказал эксперт, для этого производителю устройств придётся проделать долгий путь. При этом, добавил он, не стоит забывать, что компании, выпускающие смартфоны и планшеты, в лицензионном соглашении с покупателем указали, что могут собирать данные и управлять софтом на устройстве.
Как рассказывал Лайф, ранее другой эксперт объяснил, что делать в случае проблем с Apple Pay и Google Pay. Он выразил уверенность, что всё связанное с платежами по пластиковым карточкам должно быть локализовано внутри страны. Перед этим стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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