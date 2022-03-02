Аналитик Муртазин рассказал, будет ли работать в России техника Apple

Эксперт считает, что уже приобретённые пользователями гаджеты производитель вряд ли будет блокировать — таких прецедентов не было. А вот отключить обновление может.

Для россиян едва ли совсем заблокируют произведённые на Западе мобильные устройства, в том числе технику от Apple. Так считает аналитик рынка мобильной связи, журналист, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Если мы говорим о технике, которая уже куплена, — она не будет заблокирована. В мире не было таких прецедентов", — заявил Муртазин в беседе с радио КП.

В то же время Муртазин допустил отключение обновлений, хотя, как сказал эксперт, для этого производителю устройств придётся проделать долгий путь. При этом, добавил он, не стоит забывать, что компании, выпускающие смартфоны и планшеты, в лицензионном соглашении с покупателем указали, что могут собирать данные и управлять софтом на устройстве.

Как рассказывал Лайф, ранее другой эксперт объяснил, что делать в случае проблем с Apple Pay и Google Pay. Он выразил уверенность, что всё связанное с платежами по пластиковым карточкам должно быть локализовано внутри страны. Перед этим стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.