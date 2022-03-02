ЦБ решил 3 марта не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи
Решение по торгам на 4 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил регулятор. Торги не проводятся уже четвёртый день подряд.
Центробанк России решил не проводить торги на Московской бирже 3 марта 2022 года в секции фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Исключения составят режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ.
Решение по торгам на 4 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил регулятор. Подобное решение принимается уже четвёртый день подряд.
А ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила причины повышения ключевой ставки до 20%. По её словам, появившаяся динамика обменного курса влияет на текущие цены товаров и приводит к резкому росту инфляционных ожиданий.
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