ЦБ решил 3 марта не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи

Центробанк России решил не проводить торги на Московской бирже 3 марта 2022 года в секции фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Исключения составят режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ.

Решение по торгам на 4 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил регулятор. Подобное решение принимается уже четвёртый день подряд.