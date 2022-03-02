Oracle заявила о приостановке продаж в России

Американская компания Oracle, одна из крупнейших в мире по разработке программного обеспечения, приостановила операции с Россией. Об этом представитель компании заявил 2 марта на официальной странице в "Твиттере".

"От имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного Правительства Украины, так и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", — указано в сообщении компании.

Таким способом Oracle ответила на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова прекратить работу в России, пока не закончится конфликт. Ранее Фёдоров обратился к Oracle, а также к немецкой IТ-компании SAP.