Oracle заявила о приостановке продаж в России
Так компания ответила на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова о прекращении предоставления сервисов в РФ, пока не закончится конфликт.
Американская компания Oracle, одна из крупнейших в мире по разработке программного обеспечения, приостановила операции с Россией. Об этом представитель компании заявил 2 марта на официальной странице в "Твиттере".
"От имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного Правительства Украины, так и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", — указано в сообщении компании.
Таким способом Oracle ответила на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова прекратить работу в России, пока не закончится конфликт. Ранее Фёдоров обратился к Oracle, а также к немецкой IТ-компании SAP.
Лайф напоминает, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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