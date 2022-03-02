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2 марта, 20:49

Oracle заявила о приостановке продаж в России

Так компания ответила на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова о прекращении предоставления сервисов в РФ, пока не закончится конфликт.

Американская компания Oracle, одна из крупнейших в мире по разработке программного обеспечения, приостановила операции с Россией. Об этом представитель компании заявил 2 марта на официальной странице в "Твиттере".

"От имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного Правительства Украины, так и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", указано в сообщении компании.

Таким способом Oracle ответила на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова прекратить работу в России, пока не закончится конфликт. Ранее Фёдоров обратился к Oracle, а также к немецкой IТ-компании SAP.

H&M официально объявила о приостановке продаж в России

H&M официально объявила о приостановке продаж в России

Лайф напоминает, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Twitter / Oracle

Артем Порвин

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