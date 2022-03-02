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2 марта, 20:35
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Пентагон отменил запланированные испытания баллистической ракеты

Там заявили, что хотят показать отсутствие намерений "участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".

Министерство обороны США приняло решение об отмене запланированного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Он был назначен на выходные. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кёрби.

"Министр обороны распорядился отложить испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированный на эту неделю", — сказал Кёрби.

Согласно его заявлению, Соединённые Штаты таким образом хотят показать, что у них нет намерений "участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".

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Обложка © Flickr / soldiersmediacenter

Андрей Григорьев

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