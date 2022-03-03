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2 марта, 21:11
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В Румынии разбился вертолёт, вылетевший на поиски пропавшего МиГ-21

Все пять членов экипажа погибли. Это случилось всего в 11 километрах от аэродрома, откуда поднялось воздушное судно.

Военный вертолёт IAR 330-Puma ВВС Румынии потерпел крушение на юго-востоке страны, все пять членов экипажа погибли. Об этом сообщил представитель Минобороны Константин Спыну.

"Мы потеряли два воздушных судна. К сожалению, подтверждено крушение вертолёта в 11 километрах от аэродрома, который отправился на поиски и спасение пилота МиГ-21 в районе населённого пункта Гура-Доброджей. К сожалению, все пять членов экипажа погибли", — сказал Константин Спыну в эфире телеканала "Антенна 3".

Истребитель МиГ-21 румынских ВВС, вылетевший с авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца, юго-восток страны) для патрулирования, исчез с радара в районе между населёнными пунктами Коджалак и Гура-Доброджей. Причины его пропажи неизвестны.

На его поиски вылетел вертолёт, пилот которого сообщил о неблагоприятных погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. Затем с ним тоже была потеряна связь. Поиски лётчика МиГ-21 продолжаются.

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До этого Лайф писал, что ПВО Украины сбила собственный истребитель Су-27 ночью на 25 февраля в Киеве. Таким образом, взрыв в небе над столицей Незалежной связан с ошибочными действиями украинских военных. При этом ранее некоторые СМИ заявили, что к произошедшему якобы причастна Россия.

Обложка © Wikipedia

Артем Порвин

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