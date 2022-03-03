ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 21:07
4096

Член украинской делегации: Переговоры будут не в Беловежской пуще

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской пуще, как сообщалось ранее. Об этом заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

"Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", — написал Арахамия в "Фейсбуке".

Он отметил, что все подробности будут сообщены позже.

Лавров: Требования РФ на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева
Лавров: Требования РФ на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева

Как сообщал Лайф, ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © Facebook / belarusmfa

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar