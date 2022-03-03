Член украинской делегации: Переговоры будут не в Беловежской пуще
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство.
Второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской пуще, как сообщалось ранее. Об этом заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия.
"Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", — написал Арахамия в "Фейсбуке".
Он отметил, что все подробности будут сообщены позже.
Как сообщал Лайф, ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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