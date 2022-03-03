Член украинской делегации: Переговоры будут не в Беловежской пуще

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской пуще, как сообщалось ранее. Об этом заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

"Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", — написал Арахамия в "Фейсбуке".

Он отметил, что все подробности будут сообщены позже.