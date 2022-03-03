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2 марта, 21:47
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Жители Сочи ощутили землетрясение

По словам очевидцев, природное явление наблюдалось в каждом районе города-курорта. Разрушений пока не зафиксировано.

Землетрясение зафиксировано в 21 километре от центра Сочи. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, магнитуда составила 3,0.

"От ЕДДС МО г. Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие приблизительно в 21 километре от центра города Сочи магнитудой 3 (приблизительно 4–5 баллов)", — говорится в сообщении.

Как отмечают очевидцы, толчки ощущались в каждом районе курорта. Как пишет РИА "Новости", в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что серьёзных происшествий и разрушений пока не зафиксировано.

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Ранее Лайф рассказывал, землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии. Подземные толчки ощутили жители Тбилиси и Батуми.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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