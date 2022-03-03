Минпромторг предложил поднять планку автоналога на роскошь до 10 млн рублей
В последние годы автомобили сильно дорожают, в том числе из-за проблем с логистикой во время пандемии коронавируса. Из-за этого машины среднего уровня уже тоже могут быть признаны роскошью.
Минпромторг РФ предложил поднять минимальный порог стоимости автомобиля, с которого владелец должен уплачивать "налог на роскошь", с 3 млн до 10 млн рублей. В ведомстве считают, что эту норму нужно ввести для машин, приобретённых с начала этого года. Об этом сообщается на сайте министерства.
"Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн рублей", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сейчас должны представить на своём сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей, которые подпадают под "налог на роскошь" согласно нынешним нормам. Там подчеркнули, что этот перечень носит информационный характер и не повлечёт установление повышающего коэффициента на такие автомобили.
Отметим, что этот вопрос поднимается уже давно и причина этому — резкое подорожание автомобилей в последние годы. Ранее Лайф разбирался, как хотят изменить налоги с автовладельцев.
Обложка © Pexels