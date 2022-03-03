Блинкен заявил о готовности США к переговорам с Россией, но с условием

При этом он отметил, что страны Запада координируют действия для ускорения поставок Украине различного вооружения, в том числе противотанковых систем.

Соединённые Штаты готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведёт войска и тоже вступит в переговоры. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия отведёт войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое. Мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил", — сказал Блинкен.

При этом, по словам главы Госдепа, страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и другого вооружения.