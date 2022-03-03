Блинкен заявил о готовности США к переговорам с Россией, но с условием
При этом он отметил, что страны Запада координируют действия для ускорения поставок Украине различного вооружения, в том числе противотанковых систем.
Соединённые Штаты готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведёт войска и тоже вступит в переговоры. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если Россия отведёт войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое. Мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил", — сказал Блинкен.
При этом, по словам главы Госдепа, страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и другого вооружения.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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