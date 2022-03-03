"Ведомости": АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей в Тольятти

АвтоВАЗ принял решение приостановить сборку автомобилей в Тольятти. Завод перестанет работать в этом направлении с 5 марта на неопределённый срок, сообщают источники "Ведомостей" в компании.

Как пишет газета, пока не известно, как долго продолжится всё это. Изначально планировалось приостановить работу лишь на несколько дней, но, как говорят собеседники издания, в текущей ситуации говорить о каких-то конкретных сроках сложно.

Утверждается, что грядущий простой плановый и никак не связан с санкциями против России со стороны Европы и США из-за "Операции Z" на Украине.