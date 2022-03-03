"Ведомости": АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей в Тольятти
По данным издания, автоконцерн столкнулся с серьёзным дефицитом немецких полупроводников. Когда ситуация исправится, пока не известно.
АвтоВАЗ принял решение приостановить сборку автомобилей в Тольятти. Завод перестанет работать в этом направлении с 5 марта на неопределённый срок, сообщают источники "Ведомостей" в компании.
Как пишет газета, пока не известно, как долго продолжится всё это. Изначально планировалось приостановить работу лишь на несколько дней, но, как говорят собеседники издания, в текущей ситуации говорить о каких-то конкретных сроках сложно.
Утверждается, что грядущий простой плановый и никак не связан с санкциями против России со стороны Европы и США из-за "Операции Z" на Украине.
"Блоков от Bosch (ключевой поставщик микроэлектроники для АвтоВАЗа. — Прим. Лайфа) может не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России", — отмечает один из региональных дилеров "Лады".
Лайф напоминает, что Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
АвтоВАЗ в Тольятти. Фото © ТАСС / DPA