Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
Ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Там так отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства других агентств.
Международное агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте России. Уровень снижен с B до BBB, прогноз даётся негативный.
В Fitch поясняют, что приняли такое решение на фоне принятия разными странами санкций против России из-за военной "Операции Z" на Украине. Аналитики агентства полагают, что есть угроза для макрофинансовой стабильности.
Как сообщал Лайф, ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Так там отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его, заявив, что это связано с геополитикой.
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