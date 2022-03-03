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2 марта, 22:24

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

Ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Там так отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства других агентств.

Международное агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте России. Уровень снижен с B до BBB, прогноз даётся негативный.

В Fitch поясняют, что приняли такое решение на фоне принятия разными странами санкций против России из-за военной "Операции Z" на Украине. Аналитики агентства полагают, что есть угроза для макрофинансовой стабильности.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

Как сообщал Лайф, ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Так там отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его, заявив, что это связано с геополитикой.

Обложка © Shutterstock

Андрей Григорьев

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