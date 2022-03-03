Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

Международное агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте России. Уровень снижен с B до BBB, прогноз даётся негативный.

В Fitch поясняют, что приняли такое решение на фоне принятия разными странами санкций против России из-за военной "Операции Z" на Украине. Аналитики агентства полагают, что есть угроза для макрофинансовой стабильности.