ВС Швеции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны
Командующий военно-воздушными силами королевства Карл-Юхан Эдстрем заявил, что шведские военные полностью контролируют ситуацию.
Вооружённые силы Швеции заявляют, что четыре российских истребителя 2 марта якобы нарушили воздушное пространство королевства.
"В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС провели операцию с Jas 39 Gripen в соответствии с планом готовности к инцидентам и задокументировали инцидент, сфотографировав его", — говорится в сообщении на сайте ВС Швеции.
Командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем заявил, что шведские военные полностью контролируют ситуацию. Он отметил, что в описываемый момент шведские самолёты были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы королевства. Военный подчеркнул также, что в свете сложившейся ситуации Швеция "очень серьёзно относится к инциденту". На сайте ведомства сказано о якобы имевшем место вторжении в воздушное пространство двух Су-27 и двух Су-24. Нарушение было недолгим и произошло над морем к востоку от острова Готланд, сообщает шведская сторона.
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