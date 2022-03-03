ВС Швеции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны

"В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС провели операцию с Jas 39 Gripen в соответствии с планом готовности к инцидентам и задокументировали инцидент, сфотографировав его", — говорится в сообщении на сайте ВС Швеции.

Командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем заявил, что шведские военные полностью контролируют ситуацию. Он отметил, что в описываемый момент шведские самолёты были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы королевства. Военный подчеркнул также, что в свете сложившейся ситуации Швеция "очень серьёзно относится к инциденту". На сайте ведомства сказано о якобы имевшем место вторжении в воздушное пространство двух Су-27 и двух Су-24. Нарушение было недолгим и произошло над морем к востоку от острова Готланд, сообщает шведская сторона.