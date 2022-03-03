"Казнь нацистами": Представитель ЛНР Мирошник назвал военным преступлением убийство мэра Кременной

Глава находящегося под контролем Киева города якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России. После этого его похитили неизвестные в камуфляже.

Убийство оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка, похищенного людьми в камуфляжной форме, является военным преступлением, совершённым при попустительстве властей Украины. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений. Это показательный захват заложника и его несудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление!" — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Владимир Струк был личностью неоднозначной. Однако убийство мэра — это нацистский показательный беспредел в назидание остальным, "кто захочет не подчиниться наци и не быть живым щитом убийцам и нацистам".

Отметим, что фотографию окровавленного тела Струка опубликовал ранее в своём Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он одобрительно отозвался об этом акте насилия и рассказал, что мэр находящегося под контролем Киева города якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России. Геращенко добавил, что 1 марта жена Струка подала заявление в украинские правоохранительные органы о том, что политика похитили "неизвестные в камуфляжной форме".

Струк в 2006–2014 годах был главой посёлка Юбилейное в Луганской области, в 2014 году был избран депутатом парламента Украины от Партии регионов. На местных выборах в октябре 2020 года был избран мэром Кременной от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", получив 51,68% голосов.