NBC сообщила о поставке Штатами Украине на этой неделе "сотен" ЗРК Stinger
Отмечается, что власти США действуют в рамках масштабного пакета "летальной и нелетальной" помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов, санкционированной ранее Белым домом.
"Сотни" зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 — только в понедельник, поставили США на текущей неделе Украине, передаёт телеканал NBC со ссылкой на двух проинформированных о данном шаге представителей Конгресса.
Сообщается, что американцы осуществили эти поставки в рамках масштабного пакета "летальной и нелетальной" помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов, который на минувшей неделе анонсировал Белый дом. Мера также включает противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у Штатов. Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома эту публикацию пока никак не прокомментировали.
Ракеты Stinger могут использоваться для уничтожения самолётов. Во время холодной войны Правительство США тайно снабжало бойцов афганского сопротивления этим оружием, чтобы сбивать российские вертолёты над Афганистаном.
Как писал Лайф ранее, МИД РФ сообщило, что РФ приняла решение по Украине на фоне крайне тревожных сигналов. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Запад намеренно продолжал накачивать территорию Незалежной оружием, несмотря на восьмилетний военный конфликт в стране.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Wikipedia / Stinger