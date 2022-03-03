NBC сообщила о поставке Штатами Украине на этой неделе "сотен" ЗРК Stinger

Отмечается, что власти США действуют в рамках масштабного пакета "летальной и нелетальной" помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов, санкционированной ранее Белым домом.

"Сотни" зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 — только в понедельник, поставили США на текущей неделе Украине, передаёт телеканал NBC со ссылкой на двух проинформированных о данном шаге представителей Конгресса.

Сообщается, что американцы осуществили эти поставки в рамках масштабного пакета "летальной и нелетальной" помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов, который на минувшей неделе анонсировал Белый дом. Мера также включает противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у Штатов. Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома эту публикацию пока никак не прокомментировали.

Ракеты Stinger могут использоваться для уничтожения самолётов. Во время холодной войны Правительство США тайно снабжало бойцов афганского сопротивления этим оружием, чтобы сбивать российские вертолёты над Афганистаном.

Как писал Лайф ранее, МИД РФ сообщило, что РФ приняла решение по Украине на фоне крайне тревожных сигналов. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Запад намеренно продолжал накачивать территорию Незалежной оружием, несмотря на восьмилетний военный конфликт в стране.