Valve отключила все основные способы оплаты в Steam для россиян

Пользователи Steam из России теперь могут оплатить покупки только с помощью PayPal и внутреннего кошелька цифрового магазина. Соответствующее ограничение было введено со стороны компании Valve.

Как отмечает cybersport.ru, остальные способы оплаты, включая карты Visa, Masterсard и "Мир", сервисом не принимаются. При попытках оплатить пользователи видят сообщение: "В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства".