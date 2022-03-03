Valve отключила все основные способы оплаты в Steam для россиян
Она является разработчицей таких игр, как Half-Life, Portal, Counter-Strike и других. Онлайн-сервис Steam, созданный Valve, — один из крупнейших в мире.
Пользователи Steam из России теперь могут оплатить покупки только с помощью PayPal и внутреннего кошелька цифрового магазина. Соответствующее ограничение было введено со стороны компании Valve.
Как отмечает cybersport.ru, остальные способы оплаты, включая карты Visa, Masterсard и "Мир", сервисом не принимаются. При попытках оплатить пользователи видят сообщение: "В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства".
Valve разработала такие серии игр, как Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Dota 2, Day of Defeat, Left 4 Dead и другие. Онлайн-сервис Steam, созданный Valve, — один из крупнейших в мире сервисов по дистрибуции компьютерных игр.
Лайф напоминает, что Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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