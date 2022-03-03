МИД Абхазии поддержал действия России по защите Донбасса

В Сухуме отмечают, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.

МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. В дипведомстве отметили, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом тезис "мне стыдно, что я русский".

"Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис "мне стыдно, что я русский". Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД Абхазии отмечают, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались там откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.