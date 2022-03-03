МИД Абхазии поддержал действия России по защите Донбасса
В Сухуме отмечают, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.
МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. В дипведомстве отметили, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом тезис "мне стыдно, что я русский".
"Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис "мне стыдно, что я русский". Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого", — говорится в сообщении ведомства.
В МИД Абхазии отмечают, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались там откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.
"В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению президента Абхазии наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми республиками", — говорится в заявлении.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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