В Госдепе заявили о шансе забрать у России часть рынка оружия
Представитель американского дипведомства уверена, что у клиентов РФ появятся проблемы с получением компонентов в условиях новых санкций Запада.
Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружения другим странам. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка.
"Всем будет очень трудно покупать основные системы вооружений у Москвы в последующие месяцы и годы, учитывая масштабные финансовые санкции, которые администрация при поддержке Конгресса ввела против российской банковской системы", — высказал Лу своё мнение.
Он считает, что давление на российскую банковскую систему затруднит потенциальным покупателям расчёты с поставщиком. Дональд Лу уверен, что многие страны начнут опасаться не только покупать новые оборонительные системы, но и боеприпасы.
"Я бы предположил, что Индия входит в число стран, у которых есть опасения относительно этого. По моему мнению, это даёт возможность для США и Европы, для многих стран, которые сейчас разрабатывают новейшие технологии в оборонной сфере, выйти на новые рынки. Мы увидим, что у клиентов России появятся проблемы с надёжным получением компонентов", — считает представитель Госдепартамента.
А ранее Лайф писал, что США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий. Кроме того, Вашингтон задействует экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Там добавили, что Штаты заинтересованы со временем понизить статус Москвы как ведущего поставщика.
Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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