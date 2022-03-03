В Госдепе заявили о шансе забрать у России часть рынка оружия

Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружения другим странам. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка.

"Всем будет очень трудно покупать основные системы вооружений у Москвы в последующие месяцы и годы, учитывая масштабные финансовые санкции, которые администрация при поддержке Конгресса ввела против российской банковской системы", — высказал Лу своё мнение.

Он считает, что давление на российскую банковскую систему затруднит потенциальным покупателям расчёты с поставщиком. Дональд Лу уверен, что многие страны начнут опасаться не только покупать новые оборонительные системы, но и боеприпасы.

"Я бы предположил, что Индия входит в число стран, у которых есть опасения относительно этого. По моему мнению, это даёт возможность для США и Европы, для многих стран, которые сейчас разрабатывают новейшие технологии в оборонной сфере, выйти на новые рынки. Мы увидим, что у клиентов России появятся проблемы с надёжным получением компонентов", — считает представитель Госдепартамента.