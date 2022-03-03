Хакер Вакулин предупредил о возможной опасности VPN

VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Он отметил, что люди хотят обойти сбои приложений, но исследования показали уязвимость сервисов.

"Некоторые могут хранить, обрабатывать информацию, то есть сливать определённые данные: реальный IP-адрес человека, время сессии и какой сайт он в настоящее время посещает. Утечка произойдёт и в том случае, если при установке приложения предоставить доступ к геолокации, микрофону, камере, хранилищу смартфона, даже если убрать сим-карту и подключить всё через Wi-Fi", — объяснил Сергей Вакулин в интервью порталу Ura.ru.

При установке VPN-приложение должно запрашивать только разрешение на изменение конфигураций, отмечает специалист по кибербезопасности. Дальнейшие уведомления о необходимости что-то доподключить должны уже производиться на сайтах, добавил Вакулин. Хакер Дмитрий Артимович уточнил информацию тем, что эту технологию лучше устанавливать вручную.

"Для тех, кому VPN-сервис нужен, чтобы пользоваться соцсетями, достаточно скачать приложение из Apple Store или Play Market, найдя его по отзывам. Но если это нужно для работы, то лучше обзавестись своим VPN. Настроить его нужно вручную, это сложно", — заявил Артимович.