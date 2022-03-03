Хакер Вакулин предупредил о возможной опасности VPN
А его коллега Артимович добавил, что устанавливать эти технологии на телефон лучше вручную, но это сложно. Что-то доподключать рекомендуется только на сайтах.
VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Он отметил, что люди хотят обойти сбои приложений, но исследования показали уязвимость сервисов.
"Некоторые могут хранить, обрабатывать информацию, то есть сливать определённые данные: реальный IP-адрес человека, время сессии и какой сайт он в настоящее время посещает. Утечка произойдёт и в том случае, если при установке приложения предоставить доступ к геолокации, микрофону, камере, хранилищу смартфона, даже если убрать сим-карту и подключить всё через Wi-Fi", — объяснил Сергей Вакулин в интервью порталу Ura.ru.
При установке VPN-приложение должно запрашивать только разрешение на изменение конфигураций, отмечает специалист по кибербезопасности. Дальнейшие уведомления о необходимости что-то доподключить должны уже производиться на сайтах, добавил Вакулин. Хакер Дмитрий Артимович уточнил информацию тем, что эту технологию лучше устанавливать вручную.
"Для тех, кому VPN-сервис нужен, чтобы пользоваться соцсетями, достаточно скачать приложение из Apple Store или Play Market, найдя его по отзывам. Но если это нужно для работы, то лучше обзавестись своим VPN. Настроить его нужно вручную, это сложно", — заявил Артимович.
Как писал Лайф ранее, россиянам рассказали, как устранить сбои в соцсети Instagram. Эксперты отметили, что, если приложение полностью заблокируют в России, ограничение можно будет обойти с помощью VPN.
Ранее Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ. Повод для этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по ситуации на Украине.
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