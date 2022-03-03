В России из-за санкций могут ввести лицензионные каникулы
Также Правительство РФ сможет вводить мораторий на проведение квалификационных экзаменов на конкретный срок, продлевать сроки действия аттестатов.
Правительство России может получить право разрешать временно работать без лицензии тому, кому она необходима. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ размещён в думской электронной базе.
"Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление права всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых истёк, продолжать в течение определённого срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, переоформления таких лицензий или разрешений, без продления срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного разрешения", — говорится в законопроекте.
Правительство РФ также может получить право вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена, продлевать сроки действия квалификационных аттестатов, выданных по результатам ранее сданных квалификационных экзаменов.
Как ранее сообщал Лайф, кабмин внёс в Госдуму проекты по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Эти меры разработаны в целях защиты национальных интересов в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.
Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели санкции, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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