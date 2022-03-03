В России из-за санкций могут ввести лицензионные каникулы

Правительство России может получить право разрешать временно работать без лицензии тому, кому она необходима. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ размещён в думской электронной базе.

"Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление права всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых истёк, продолжать в течение определённого срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, переоформления таких лицензий или разрешений, без продления срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного разрешения", — говорится в законопроекте.

Правительство РФ также может получить право вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена, продлевать сроки действия квалификационных аттестатов, выданных по результатам ранее сданных квалификационных экзаменов.