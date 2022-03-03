Канада ввела новый пакет санкций против России

Власти Канады объявили о новых санкциях против России: они включают меры в отношении десяти человек, являющихся ключевыми сотрудниками компаний "Газпром" и "Роснефть". В список добавлены также Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Антон Силуанов и другие. Об этом сообщили в МИД страны.

"Эти новые меры накладывают ограничения на десять ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России — "Роснефти" и "Газпрома", — говорится в сообщении ведомства.