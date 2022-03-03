Канада ввела новый пакет санкций против России
Он уже не первый за последние дни. Ограничениями же она реагировала на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.
Власти Канады объявили о новых санкциях против России: они включают меры в отношении десяти человек, являющихся ключевыми сотрудниками компаний "Газпром" и "Роснефть". В список добавлены также Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Антон Силуанов и другие. Об этом сообщили в МИД страны.
"Эти новые меры накладывают ограничения на десять ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России — "Роснефти" и "Газпрома", — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что это далеко не первые санкции, которые Канада ввела против России в последние дни. Так, ограничениями она реагировала на признание Москвой ДНР и ЛНР.
Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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